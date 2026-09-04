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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 5 September 2026 | 06.43 WIB

5 Zodiak yang Tidak Suka Diajarin, Justru Lebih Bisa Diandalkan Saat Hidup Secara Mandiri

Ilustrasi seseorang yang kesal/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang kesal/Magnific

JawaPos.com - Dalam dunia astrologi, ada beberapa zodiak yang sangat tidak suka diberi tahu apa yang harus mereka lakukan.

Mereka menolak berbagai saran, nasihat, dan rekomendasi dari orang lain. Zodiak ini cenderung bebas dan tidak suka diatur.

Mereka justru lebih baik saat harus bekerja secara mandiri, karena merasa tidak nyaman saat ada orang lain yang terlalu mengontrol kehidupan mereka.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango pada (04/09) berikut zodiak paling mandiri yang tidak suka diajari. 

Aries memiliki sifat keras kepala dan penuh pendirian. Bagi mereka, siapapun yang tidak mendukung keinginannya justru dianggap sebagai penghalang.

Bagi mereka, siapapun yang tidak mendukung keinginannya justru dianggap sebagai penghalang. Saat aries melakukan kesalahan, mereka merasa harus mengalaminya sendiri. 

Taurus dikenal keras kepala dan tidak mudah percaya bahwa orang lain lebih tahu apa yang sebenarnya perlu mereka lakukan.

Taurus juga tidak akan melakukan sesuatu tanpa memikirkannya secara matang. Mereka biasanya mempertimbangkan berbagai hal sekaligus konsekuensi yang mungkin terjadi sebelum mengambil keputusan.

Leo adalah seseorang pemimpin dan merasa lebih nyaman menjadi pihak yang memberikan perintah daripada mengikuti perintah orang lain.

Mereka bersedia bertanggungjawab atas kesalahan yang terjadi. Leo jauh lebih baik menemukan jalannya sendiri daripada membiarkan orang lain mengarahkan mereka. 

Editor: Hanny Suwindari
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