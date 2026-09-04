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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 06.36 WIB

9 Hal Kecil Dilakukan Orang-Orang yang Benar-Benar Hangat untuk Membuat Hidup Lebih Baik bagi Semua

seseorang yang membuat hidupnya lebih baik bagi semua orang./Magnific/dragonimages - Image

seseorang yang membuat hidupnya lebih baik bagi semua orang./Magnific/dragonimages

JawaPos.com - Ada orang-orang yang kehadirannya terasa seperti tempat untuk bernapas.

Mereka mungkin tidak selalu menjadi orang paling banyak bicara di sebuah ruangan. Mereka juga belum tentu paling lucu, paling pintar, atau paling menonjol. Namun entah mengapa, ketika berada di dekat mereka, kita merasa sedikit lebih tenang.

Kita merasa tidak harus berpura-pura.

Tidak harus selalu terlihat kuat.

Tidak perlu takut salah memilih kata.

Orang-orang seperti ini sering disebut sebagai pribadi yang hangat. Dalam psikologi, kehangatan interpersonal berkaitan dengan cara seseorang menunjukkan penerimaan, kepedulian, empati, dan niat baik kepada orang lain. Kehangatan bukan sekadar sifat bawaan. Ia juga terlihat melalui kebiasaan-kebiasaan kecil dalam interaksi sehari-hari.

Menariknya, orang yang benar-benar hangat biasanya tidak melakukan hal-hal besar untuk membuat orang lain merasa lebih baik.

Justru sebaliknya.

Mereka melakukan hal-hal kecil yang sering kali nyaris tidak terlihat.

Mereka mengingat nama seseorang. Mereka memberi waktu ketika orang lain berbicara. Mereka tidak mempermalukan seseorang yang melakukan kesalahan. Mereka bertanya kembali ketika melihat seseorang tampak tidak baik-baik saja.

Editor: Hanny Suwindari
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