9 Hal Kecil Dilakukan Orang-Orang yang Benar-Benar Hangat untuk Membuat Hidup Lebih Baik bagi Semua

seseorang yang membuat hidupnya lebih baik bagi semua orang./Magnific/dragonimages
JawaPos.com - Ada orang-orang yang kehadirannya terasa seperti tempat untuk bernapas.
Mereka mungkin tidak selalu menjadi orang paling banyak bicara di sebuah ruangan. Mereka juga belum tentu paling lucu, paling pintar, atau paling menonjol. Namun entah mengapa, ketika berada di dekat mereka, kita merasa sedikit lebih tenang.
Kita merasa tidak harus berpura-pura.
Tidak harus selalu terlihat kuat.
Tidak perlu takut salah memilih kata.
Orang-orang seperti ini sering disebut sebagai pribadi yang hangat. Dalam psikologi, kehangatan interpersonal berkaitan dengan cara seseorang menunjukkan penerimaan, kepedulian, empati, dan niat baik kepada orang lain. Kehangatan bukan sekadar sifat bawaan. Ia juga terlihat melalui kebiasaan-kebiasaan kecil dalam interaksi sehari-hari.
Menariknya, orang yang benar-benar hangat biasanya tidak melakukan hal-hal besar untuk membuat orang lain merasa lebih baik.
Justru sebaliknya.
Mereka melakukan hal-hal kecil yang sering kali nyaris tidak terlihat.
Mereka mengingat nama seseorang. Mereka memberi waktu ketika orang lain berbicara. Mereka tidak mempermalukan seseorang yang melakukan kesalahan. Mereka bertanya kembali ketika melihat seseorang tampak tidak baik-baik saja.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi