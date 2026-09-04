Hidup Berubah Lebih Mapan, 5 Shio Ini Konon Segera Panen Keberuntungan

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang harus melewati banyak tantangan sebelum mencapai kesuksesan, sementara sebagian lainnya baru merasakan perubahan besar setelah bertahun-tahun berusaha.

Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter dan peruntungan berdasarkan shio. Beberapa shio bahkan dipercaya sedang memasuki fase yang lebih positif, terutama dalam urusan karier, bisnis, dan keuangan.

Menurut ramalan yang beredar, masa sulit yang pernah mereka lalui perlahan mulai berganti dengan kesempatan baru. Peluang tersebut diyakini dapat membawa perubahan menuju kehidupan yang lebih mapan dan berkecukupan.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang disebut sedang berada dalam jalur keberuntungan dan berpotensi memperoleh rezeki besar.

1. Shio Naga Shio Naga sering digambarkan sebagai sosok penuh visi dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka cenderung mampu bertahan ketika menghadapi tekanan, sehingga berbagai pengalaman sulit justru membentuk mental yang lebih tangguh.

Dalam ramalan, periode mendatang disebut menjadi momentum bagi shio Naga untuk menuai hasil dari perjuangan sebelumnya. Kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya berpotensi semakin besar.

Kesempatan menangani proyek penting, memperluas bisnis, maupun mendapatkan posisi yang lebih tinggi disebut dapat membuka jalan menuju peningkatan finansial.

Keberhasilan yang diperoleh pun tidak selalu berbentuk materi. Pengaruh, reputasi, dan penghargaan dari lingkungan juga dianggap sebagai bagian dari keberuntungan mereka.

2. Shio Kuda Shio Kuda dikenal memiliki energi besar, semangat tinggi, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Berbagai masalah dalam kehidupan disebut justru membuat mereka semakin kuat dalam mengejar tujuan.

Menurut ramalan, usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten mulai menunjukkan hasil. Peluang baru dapat muncul melalui pekerjaan maupun kegiatan bisnis yang sebelumnya dirintis secara perlahan.

Kondisi finansial yang sempat mengalami tekanan juga diyakini berangsur membaik. Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan tepat, shio Kuda disebut berpeluang meningkatkan taraf hidup dan menikmati hasil kerja kerasnya.

3. Shio Ayam Shio Ayam merupakan tipe pribadi yang teliti dan memiliki kebiasaan mempersiapkan segala sesuatu secara matang. Mereka tidak selalu menunjukkan rencana kepada banyak orang, tetapi diam-diam terus bekerja untuk mencapai target.