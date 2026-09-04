Disebut Punya Energi Keberuntungan Kuat, Ini 3 Shio yang Jarang Ditemui

Shio paling langka tapi hoki dan lancar rezeki kata astrologi Tionghoa
JawaPos.com – Astrologi Tionghoa memiliki berbagai tafsir mengenai hubungan antara tahun kelahiran, unsur, karakter, dan peruntungan seseorang.
Di antara beragam kombinasi tersebut, ada sejumlah varian shio yang dianggap istimewa karena hanya muncul pada tahun-tahun tertentu. Kelangkaan tersebut kemudian membuatnya kerap dikaitkan dengan karakter dan peruntungan yang unik.
Dalam sejumlah kepercayaan, beberapa kombinasi shio dan elemen bahkan disebut mempunyai energi yang mendukung kemakmuran. Pemiliknya dipercaya memiliki karakter kuat, intuisi, serta keberanian yang dapat membantu membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.
Meski demikian, istilah seperti “shio langka” atau “paling hoki” merupakan bagian dari tafsir astrologi, bukan ukuran ilmiah mengenai peluang seseorang untuk menjadi kaya.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga kombinasi shio yang disebut memiliki peruntungan istimewa.
Dalam siklus astrologi Tionghoa, Naga Logam merupakan salah satu kombinasi yang muncul pada tahun tertentu. Naga sendiri memiliki posisi khusus dalam budaya Tionghoa karena merupakan satu-satunya hewan mitologis dalam 12 shio.
Karakter Naga sering dikaitkan dengan keberanian, ambisi, kekuatan, dan jiwa kepemimpinan. Sementara itu, unsur Logam dalam sistem lima elemen kerap diasosiasikan dengan ketegasan dan daya tahan.
Perpaduan tersebut kemudian dipercaya menghasilkan sosok yang berani mengejar target dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.
Dalam urusan rezeki, pemilik kombinasi ini disebut mempunyai peluang untuk berkembang ketika mampu memanfaatkan kemampuan kepemimpinan serta keberaniannya secara tepat.
Mereka juga dipercaya mempunyai visi yang cukup kuat dalam menentukan arah kehidupan. Namun, keberanian tetap perlu diimbangi dengan pertimbangan agar ambisi tidak berubah menjadi keputusan yang terlalu berisiko.
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