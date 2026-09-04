Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Lania Monica
Sabtu, 5 September 2026 | 06.16 WIB

Dari Susah Jadi Mapan, 3 Shio Ini Diprediksi Raih Kekayaan di Usia 30 Tahun

Ilustrasi shio yang diramal jadi jutawan di usia 30 tahun (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berlangsung mulus. Sebagian orang harus melewati berbagai tantangan, kegagalan, dan masa sulit sebelum akhirnya menikmati hasil dari perjuangan mereka.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang dipercaya baru menemukan momentum terbaik dalam urusan karier dan finansial ketika memasuki usia 30-an. Keberhasilan tersebut digambarkan sebagai hasil perpaduan antara ketekunan, kemampuan membaca peluang, serta keberuntungan.

Ramalan ini tentu merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan seseorang. Kondisi finansial dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, keputusan keuangan, dan berbagai faktor lainnya.

Dikutip dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tiga shio yang disebut berpeluang mencapai kemapanan finansial pada usia 30 tahun.

1. Shio Ayam

Shio Ayam disebut mulai memasuki periode keemasan ketika menginjak usia 30 tahun. Sebelumnya, mereka dipercaya harus menghadapi berbagai tantangan yang menempa mental sekaligus kemampuan dalam menjalani kehidupan.

Karakter pekerja keras menjadi salah satu modal utama yang membuat shio ini mampu mengejar target. Mereka juga dikenal cukup terorganisasi dan memiliki kecenderungan memikirkan masa depan secara matang.

Memasuki usia produktif, berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya dalam ramalan disebut mulai menunjukkan hasil. Karier dapat berkembang lebih baik dan kondisi finansial berpotensi semakin stabil.

Dengan perencanaan yang baik dan konsistensi dalam bekerja, shio Ayam digambarkan memiliki peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

2. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal sebagai pribadi yang cerdas, kreatif, dan cepat mencari solusi ketika berhadapan dengan masalah. Kemampuan tersebut menjadi keunggulan tersendiri, terutama ketika harus menghadapi dunia kerja atau bisnis yang terus berubah.

Mereka juga dianggap tidak mudah kehabisan ide. Berbagai gagasan baru dapat dikembangkan menjadi peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan.

Menurut ramalan, usia 30 tahun menjadi salah satu fase penting bagi shio Monyet. Peluang untuk memperoleh keuntungan lebih besar disebut terbuka seiring dengan kemampuan mereka memanfaatkan kreativitas dan jaringan yang dimiliki.

Bukan hanya menikmati kesuksesan ketika masih muda, shio Monyet juga dipercaya mampu mempertahankan kemapanan tersebut hingga usia lanjut apabila dapat mengelola hasil yang diperoleh dengan bijaksana.

3. Shio Kuda

Shio Kuda juga masuk dalam daftar shio yang disebut memiliki prospek finansial cerah pada usia 30-an. Sosoknya dikenal energik, mudah bergaul, dan memiliki semangat tinggi untuk mengejar sesuatu yang diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Punya Otak Bisnis dan Pandai Atur Uang, 5 Shio Ini Disebut Cepat Mapan di Usia 30 Tahun - Image
Zodiak

Punya Otak Bisnis dan Pandai Atur Uang, 5 Shio Ini Disebut Cepat Mapan di Usia 30 Tahun

Senin, 17 Agustus 2026 | 05.06 WIB

Tak Perlu Menunggu Tua, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Meraih Kemapanan di Usia 30-an - Image
Zodiak

Tak Perlu Menunggu Tua, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Meraih Kemapanan di Usia 30-an

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.32 WIB

5 Shio Ini Diprediksi Bakal Meraih Kesuksesan di Usia 30an, Apakah Kamu Salah Satunya? - Image
Zodiak

5 Shio Ini Diprediksi Bakal Meraih Kesuksesan di Usia 30an, Apakah Kamu Salah Satunya?

Rabu, 1 April 2026 | 03.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore