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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.32 WIB

Tak Perlu Menunggu Tua, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Meraih Kemapanan di Usia 30-an

ilustrasi shio hidup sejahtera. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio hidup sejahtera. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, tanggal lahir dan shio dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek kehidupan, mulai dari kepribadian, pendidikan, hubungan asmara, karier, hingga kondisi finansial.

Tidak sedikit pula ramalan yang mengaitkan shio tertentu dengan peluang meraih kemapanan sejak usia relatif muda.

Memasuki usia 30-an, seseorang biasanya mulai berada pada fase penting dalam membangun karier, usaha, serta kestabilan keuangan. Dalam prediksi astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang disebut memiliki karakter pendukung untuk mencapai kondisi tersebut.

Dilansir Naurakom, berikut lima shio yang disebut memiliki kecerdasan, kemampuan beradaptasi, serta karakter pekerja keras sehingga berpeluang menikmati kehidupan yang lebih sejahtera di usia 30-an.

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kemampuan berpikir cepat dan cukup tanggap ketika menghadapi perubahan.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang tekun serta mampu membaca kesempatan dengan baik. Karakter tersebut membuat mereka dinilai memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat, terutama ketika berkecimpung dalam dunia bisnis atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mengambil keputusan.

Memasuki usia 30-an, pengalaman yang telah dikumpulkan sejak usia muda dapat menjadi bekal untuk membangun kondisi finansial yang lebih stabil.

2. Shio Naga

Dalam astrologi Tiongkok, Naga sering dikaitkan dengan keberanian, kekuatan, dan ambisi.

Pemilik shio ini biasanya digambarkan sebagai sosok penuh percaya diri dan memiliki semangat tinggi dalam mengejar target. Mereka juga tidak mudah mundur ketika harus menghadapi tantangan atau mengambil keputusan yang mengandung risiko.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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