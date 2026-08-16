Punya Otak Bisnis dan Pandai Atur Uang, 5 Shio Ini Disebut Cepat Mapan di Usia 30 Tahun

ilustrasi shio hidup sejahtera. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam urusan karier, keuangan, dan pencapaian pribadi. Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran.
Ramalan shio juga sering digunakan untuk menggambarkan potensi seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah kemampuan melihat peluang, membangun karier, hingga mengelola kondisi finansial.
Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan sejak usia relatif muda. Kecerdasan, keberanian, kreativitas, serta kedisiplinan disebut menjadi modal yang membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Dilansir Naurakom, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki peluang untuk menikmati kesejahteraan ketika memasuki usia 30-an. Berikut daftarnya:
Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang pintar, tangguh, dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Kemampuan tersebut membuat mereka relatif cepat memahami situasi sebelum menentukan langkah.
Mereka juga dipercaya memiliki insting yang cukup kuat ketika berhadapan dengan pilihan penting. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, kemampuan membaca kesempatan dapat menjadi modal untuk mengembangkan penghasilan.
Tak mengherankan jika Shio Tikus kerap dikaitkan dengan pencapaian finansial pada usia yang masih tergolong muda.
Pemilik Shio Naga digambarkan memiliki rasa percaya diri dan semangat yang tinggi. Mereka tidak mudah gentar ketika harus menghadapi tantangan atau mengambil keputusan dengan risiko tertentu.
Ambisi yang kuat membuat mereka berani mengejar target besar. Selama keberanian tersebut disertai perhitungan yang matang, peluang untuk berkembang dalam karier maupun bisnis dipercaya semakin terbuka.
Karakter pantang menyerah juga membuat Shio Naga disebut berpotensi mencapai kemapanan lebih awal dibandingkan sebagian orang lainnya.
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Jawa Pos
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