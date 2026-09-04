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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 5 September 2026 | 05.54 WIB

Rezeki Tak Pernah Putus, 7 Weton Ini Konon Punya Jalan Hidup Penuh Kemakmuran

Weton jawara rezeki besar dan tajir melintir hingga tua. (Freepik/ freepik) - Image

Weton jawara rezeki besar dan tajir melintir hingga tua. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang. Hari kelahiran yang dipadukan dengan pasaran tertentu dipercaya memiliki karakteristik serta peruntungan masing-masing.

Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah mengenai weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan kuat dalam urusan rezeki. Pemilik weton tertentu bahkan disebut mampu mempertahankan kemapanan bukan hanya ketika masih muda, tetapi hingga memasuki usia lanjut.

Meski begitu, ramalan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Hal tersebut tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang pasti kaya atau terbebas dari masalah finansial.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon, berikut tujuh weton yang dalam ramalan primbon disebut memiliki peruntungan rezeki yang kuat.

1. Selasa Pon

Selasa Pon digambarkan sebagai weton dengan karakter tenang, jujur, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Mereka cenderung menjaga sikap serta tidak mudah tergoda untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Kepribadian tersebut membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan. Dalam urusan pekerjaan maupun mencari penghasilan, pemilik weton Selasa Pon dipercaya mempunyai kecerdasan dan kemampuan mencari solusi ketika menghadapi persoalan.

Saat mengalami kegagalan, mereka juga dikenal cukup cepat bangkit. Peluang rezeki dipercaya dapat muncul melalui usaha pribadi maupun bantuan dari orang-orang yang menghargai kejujuran dan ketulusan mereka.

2. Rabu Pon

Pemilik weton Rabu Pon dikenal memiliki pembawaan yang ramah dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.

Kesopanan dan ketulusan menjadi karakter yang sering dilekatkan pada mereka. Karena mudah bergaul dan mampu menjaga hubungan, Rabu Pon dipercaya memiliki jaringan sosial yang dapat mendukung perjalanan hidupnya.

Keberuntungan yang dikaitkan dengan weton ini tidak hanya berupa materi. Ilmu, relasi, kesehatan, serta kepercayaan dari orang lain juga dianggap sebagai bentuk kekayaan yang berharga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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