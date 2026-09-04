Hidup Penuh Kemakmuran, Ini 3 Weton yang Disebut Punya Aura Kekayaan

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta gambaran perjalanan hidup seseorang. Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai keistimewaan tertentu, termasuk dalam urusan rezeki, karier, kewibawaan, dan pencapaian hidup.

Kepercayaan tersebut membuat beberapa weton dianggap lebih istimewa dibandingkan lainnya. Mereka digambarkan mempunyai karakter kuat, ambisi tinggi, serta kemampuan untuk membangun kehidupan yang mapan melalui usaha dan ketekunan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat tiga weton yang disebut memiliki karakter dan peruntungan istimewa sehingga berpotensi menjalani kehidupan penuh kemakmuran dan pengaruh.

1. Sabtu Pahing Sabtu Pahing menjadi salah satu weton yang dalam primbon digambarkan mempunyai karakter kuat dan bersemangat. Wataknya bahkan diibaratkan seperti api yang menyala, sehingga pemilik weton ini dikenal memiliki emosi dan energi yang cukup besar.

Sisi tersebut membuat mereka terkadang mudah terpancing ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Mereka juga bisa terlibat perselisihan apabila tidak mampu mengendalikan emosi.

Namun, di balik karakter keras tersebut, Sabtu Pahing dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul dan memiliki lingkaran pertemanan cukup luas. Mereka juga disebut mempunyai hati yang lembut dan mudah memaafkan ketika sudah kembali tenang.

Kepedulian terhadap orang lain menjadi salah satu sisi positif yang menonjol. Mereka cenderung tidak tinggal diam ketika melihat seseorang mengalami kesulitan dan bersedia memberikan bantuan sesuai kemampuannya.

Dalam urusan pencapaian, pemilik Sabtu Pahing dikenal memiliki ambisi yang besar. Mereka tidak mudah puas setelah berhasil mencapai sebuah target. Satu keberhasilan justru dapat menjadi pemicu untuk mengejar tujuan berikutnya.