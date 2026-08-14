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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02.25 WIB

Tak Kenal Lelah! 4 Zodiak Paling Optimis, Dikelilingi dengan Energi Positif dan Kebahagiaan

Ilustrasi, orang yang selalu ceria dan penuh energi positif. Magnific/ benzoix. - Image

Ilustrasi, orang yang selalu ceria dan penuh energi positif. Magnific/ benzoix.

JawaPos.com - Banyak zodiak yang hobi mengeluh soal pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi mereka. 

Hal itu menjadi cara untuk mengungkapkan emosi. Namun ada zodiak yang tidak mau bersikap demikian.

Mereka selalu ingin dikelilingi oleh energi positif. Termasuk pada kriteria pasangan yang  mereka cari.

Mengutip dari laman collective.world empat zodiak berikut ini lebih memilih menjadi optimis dan mencari sosok pasangan yang memiliki energi positif.

Libra adalah zodiak yang sangat optimis. Mereka melihat sisi terbaik dari setiap orang yang mereka temui. Libra tidak ingin bersama pasangan yang pesimis.

Mereka ingin sosok yang sama-sama suportif, baik hati, dan mampu melihat sisi terbaik orang lain seperti diri mereka.

Scorpio tidak akan bertahan lama dengan pasangan yang pesimis karena mereka tidak bisa sama-sama menjadi pihak yang selalu khawatir. 

Zodiak ini lebih cocok dengan seseorang yang memancarkan keceriaan daripada pesimismenya. Mereka membutuhkan pasangan yang mengingatkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Sagittarius mampu menemukan sisi lucu di dalam setiap situasi. Bahkan disaat dunia terasa runtuh di sekitar mereka, mereka tetap akan menemukan alasan untuk tertawa. Itulah sebabnya mereka tidak akan bertahan lama dengan seseorang yang terlalu negatif.

Pisces tidak akan bertahan lama dengan pasangan yang terlalu pesimis. Mereka merasakan setiap emosi secara mendalam. Jika pasangan mereka terluka, pisces ikut merasakan sakit. Bagi pisces dikelilingi energi positif adalah yang terbaik. 

Editor: Hanny Suwindari
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