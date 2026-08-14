Tak Kenal Lelah! 4 Zodiak Paling Optimis, Dikelilingi dengan Energi Positif dan Kebahagiaan

JawaPos.com - Banyak zodiak yang hobi mengeluh soal pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi mereka.

Hal itu menjadi cara untuk mengungkapkan emosi. Namun ada zodiak yang tidak mau bersikap demikian.

Mereka selalu ingin dikelilingi oleh energi positif. Termasuk pada kriteria pasangan yang mereka cari.

Mengutip dari laman collective.world empat zodiak berikut ini lebih memilih menjadi optimis dan mencari sosok pasangan yang memiliki energi positif.

Libra

Libra adalah zodiak yang sangat optimis. Mereka melihat sisi terbaik dari setiap orang yang mereka temui. Libra tidak ingin bersama pasangan yang pesimis.

Mereka ingin sosok yang sama-sama suportif, baik hati, dan mampu melihat sisi terbaik orang lain seperti diri mereka.

Scorpio

Scorpio tidak akan bertahan lama dengan pasangan yang pesimis karena mereka tidak bisa sama-sama menjadi pihak yang selalu khawatir.

Zodiak ini lebih cocok dengan seseorang yang memancarkan keceriaan daripada pesimismenya. Mereka membutuhkan pasangan yang mengingatkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Sagittarius

Sagittarius mampu menemukan sisi lucu di dalam setiap situasi. Bahkan disaat dunia terasa runtuh di sekitar mereka, mereka tetap akan menemukan alasan untuk tertawa. Itulah sebabnya mereka tidak akan bertahan lama dengan seseorang yang terlalu negatif.

Pisces