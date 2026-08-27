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Aulia Rahmi
Kamis, 27 Agustus 2026 | 22.09 WIB

5 Zodiak dengan Horoskop Terbaik Kamis 27 Agustus 2026, Apakah Anda Salah Satunya?

Ilustrasi Zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak (magnific)

JawaPos.com - Kamis, 27 Agustus 2026, membawa suasana astrologi yang menarik bagi beberapa zodiak.

Hari ini, Merkurius berada dalam posisi konjungsi dengan Matahari atau dikenal sebagai Cazimi.

Dalam astrologi, konfigurasi tersebut dipercaya dapat memperkuat kualitas planet yang terlibat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pikiran, komunikasi, dan cara seseorang menyampaikan gagasan.

Energi Merkurius yang berkaitan dengan komunikasi membuat hari ini terasa lebih mudah bagi sebagian orang untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersimpan dalam pikiran.

Pesan yang disampaikan berpeluang lebih mudah dipahami, sementara percakapan yang sebelumnya terasa rumit dapat menemukan titik terang.

Menariknya, 5 zodiak diprediksi mendapatkan pengaruh yang cukup positif dari energi tersebut.

Bukan semata-mata soal keberuntungan besar, melainkan tentang munculnya momentum yang membuat sesuatu terasa lebih jelas, terarah, dan mudah dijalankan.

Virgo, Gemini, Taurus, Capricorn, dan Aries menjadi lima zodiak yang memiliki horoskop menarik pada Kamis, 27 Agustus 2026 dikutip dari Yourtango.com.

Setiap zodiak mendapatkan bentuk energi positif yang berbeda, mulai dari peluang dalam karier hingga keberanian menata kembali kehidupan.

1. Virgo

Virgo menjadi salah satu zodiak yang berpotensi mendapatkan kabar menggembirakan berkaitan dengan karier pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Sebuah pesan, catatan, atau komunikasi dari atasan dapat membawa Anda pada persoalan yang sebenarnya sudah lama Anda pahami.

Kali ini, Anda justru berkesempatan ikut menyelesaikannya secara langsung.

Kesempatan tersebut dapat menjadi ruang untuk menunjukkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah.

Virgo dikenal memiliki kecenderungan memperhatikan detail, sehingga persoalan yang bagi orang lain terasa rumit dapat terlihat lebih terstruktur bagi Anda.

Editor: Novia Tri Astuti
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