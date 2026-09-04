Sering Gagal di Awal, 5 Shio Ini Diramal Berhasil Bangkit hingga Kaya Raya

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang sejak awal mendapat banyak kemudahan, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai persoalan sebelum akhirnya menemukan jalan menuju kesuksesan.

Kegagalan, penolakan, masalah finansial hingga berbagai tekanan hidup terkadang menjadi bagian dari proses tersebut. Meski terasa berat, pengalaman itu dapat menjadi pelajaran yang membentuk seseorang menjadi lebih kuat dan matang.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki perjalanan menuju kesuksesan yang tidak selalu mulus. Mereka disebut harus melewati sejumlah fase sulit terlebih dahulu sebelum akhirnya mampu menikmati kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari China Highlights, berikut lima shio yang disebut kerap mengalami jatuh bangun sebelum mencapai keberhasilan.

1. Shio Kerbau Pemilik shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun dan tidak mudah menyerah. Namun, perjalanan mereka dalam mengejar keberhasilan dipercaya tidak selalu berlangsung mudah.

Berbagai persoalan bisa muncul, mulai dari tekanan ekonomi, hubungan pribadi hingga tantangan lain yang menguji ketahanan mental. Situasi tersebut membuat mereka harus bekerja lebih keras dibandingkan sebelumnya.

Meski demikian, karakter sabar dan konsisten menjadi modal utama. Mereka cenderung tidak mudah meninggalkan tujuan hanya karena menghadapi kegagalan.

Seiring bertambahnya pengalaman, berbagai rintangan tersebut justru dapat menjadi bekal untuk membuat keputusan yang lebih matang. Kesuksesan yang diraih pun dipercaya memiliki fondasi yang kuat karena dibangun melalui proses panjang.

2. Shio Kelinci Shio Kelinci memiliki karakter yang cenderung sensitif dan penuh pertimbangan. Dalam perjalanan hidupnya, mereka dapat menghadapi hambatan yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti rasa cemas, kurang percaya diri, atau kekhawatiran terhadap masa depan.