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Kamis, 3 September 2026 | 22.06 WIB

3 Shio Bermental Baja yang Bakal Dapat Banyak Rezeki dan Bertambah Kaya di Tahun 2026

Shio bermental baja yang diramalkan bakal dapat banyak rezeki dan bertambah kaya di tahun 2026. (dok: pexels) - Image

Shio bermental baja yang diramalkan bakal dapat banyak rezeki dan bertambah kaya di tahun 2026. (dok: pexels)

JawaPos.com - Hidup makmur sejahtera sejatinya bukanlah untuk semua orang dikarenakan satu dan lain hal.

Sering kali orang yang berhasil meraih sukses merupakan orang terpilih yang punya beberapa hal dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh kebanyak orang, salah satunya mental kuat.

Di tahun kuda api ini sendiri ada segelintir orang yang diprediksi bisa mendapatkan banyak kesuksesan lantaran hoki dan usaha yang bertemu dalam satu kesempatan.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio bermental baja yang diramalkan bakal dapat banyak rezeki dan bertambah kaya di tahun 2026.

1. Shio Kerbau 

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio kerbau dikatakan akan mendapatkan banyak keberuntungan di tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, mereka yang bershio satu ini punya peluang besar untuk menjadi kaya melalui pengelolaan keuangan yang baik.

Sepanjang tahun, dari berbagai jalan, mereka dimungkinkan mendapatkan banyak sekali pundi-pundi rupiah.

Maka tidak heran kalau mereka jadi salah satu yang paling berkesempatan menjadi orang kaya baru di tahun kuda api ini.

2. Shio Naga 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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