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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 3 September 2026 | 04.40 WIB

Hoki Mulai Berpihak! 5 Weton Ini Disebut Punya Peluang Kaya Raya dalam Waktu Dekat

5 Weton yang Berpotensi Menjadi Kaya - Image

5 Weton yang Berpotensi Menjadi Kaya

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan hari lahir dan pasaran tersebut masih menjadi bagian dari tradisi yang menarik perhatian hingga sekarang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai peruntungan finansial yang cukup kuat. Ketika memasuki periode tertentu, mereka disebut berpotensi menemukan kesempatan baru yang dapat membuka jalan menuju kehidupan lebih sejahtera.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima weton yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki dan karier dalam waktu dekat. Berikut uraiannya.

1. Selasa Pahing – Berani Mengambil Kesempatan

Pemilik weton Selasa Pahing dikenal memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Mereka tidak mudah gentar ketika harus menghadapi tantangan atau mengambil keputusan penting.

Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal ketika muncul peluang baru. Ide yang selama ini hanya tersimpan di kepala mulai berpotensi mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitar.

Dalam pekerjaan, Selasa Pahing disebut mempunyai peluang untuk menunjukkan kemampuan pada momentum yang tepat. Jika kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik, hasil dari kerja keras sebelumnya dapat mulai terlihat.

Karier yang semula berjalan biasa saja pun dipercaya bisa mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

2. Jumat Legi – Aura Pemimpin Makin Terlihat

Jumat Legi disebut mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat. Mereka tidak selalu menjadi orang paling banyak bicara, tetapi tindakan dan keputusan yang dibuat sering mendapatkan perhatian.

Kemampuan tersebut dapat membawa mereka memperoleh kepercayaan lebih besar di lingkungan kerja maupun dalam kelompok.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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