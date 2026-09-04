5 Zodiak Paling Sensitif dan Selalu Ingin Dimengerti, Mendambakan Perasaan Diterima di Semua Aspek

JawaPos.com- Ada kalanya saat kita merasa tidak dipahami, ada pula saat-saat kita diabaikan dan memilih pergi untuk melanjutkan hidup.
Namun saat bersama orang-orang terdekat, keinginan untuk merasa dipahami orang lain semakin besar.
Perasaan dipahami memberikan diri sendiri perasaan aman dan lebih dihargai. Saat seseorang memberikan kepedulian, maka diri kita juga merasa lebih baik pada diri sendiri.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (03/09) berikut lima zodiak yang paling ingin dimengerti dan dipahami.
Cancer
Bagi cancer, keinginan untuk dipahami berasal dari kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Cancer merasa diperhatikan, didukung, serta merasakan kasih sayang, dan empati dari orang-orang terdekatnya. Bagi cancer, rasa dipahami membuat mereka merasa diterima dan menjadi bagian dari suatu lingkungan.
Gemini
Saat orang lain memahami mereka, gemini merasa lebih yakin, berdaya, dan diterima. Kemampuan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan merupakan salah satu kelebihan gemini. Jika berhasil menyampaikan maksudnya dan bahkan mengubah anggapan orang lain yang sebelumnya sudah terbentuk, gemini akan merasa puas. Saat berusaha menjelaskan sesuatu, mereka tidak ingin perkataan mereka disalahartikan.
Pisces
Pisces ingin orang lain dapat melihat dan memahami karya yang mereka buat. Jika mengekspresikan kreativitas melalui cara lain, mereka juga ingin merasa dikenal dan diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Bagi pisces, pemahaman dari orang lain membantu memperkuat rasa percaya diri dan identitas mereka.
Capricorn
Capricorn terkadang dianggap terlalu berhati-hati dalam menjalani hidup atau tidak tahu bagaimana cara bersenang-senang, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Saat capricorn merasa dipahami, mereka merasa lebih bebas untuk bersantai menurunkan pertahanan diri, dan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya.
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