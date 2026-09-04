5 Zodiak yang Paling Sulit Dimengerti. Punya Karakter Unik yang Membuat Orang Lain Sulit Menebak

JawaPos.com-Beberapa zodiak memiliki karakter yang kompleks dan tidak bisa diprediksi.

Mereka adalah sosok orang yang paling misterius, rumit, dan tidak mudah ditebak. Namun, sikap ini justru menjadi daya tarik yang mereka gunakan untuk menarik perhatian banyak orang.

Karakter unik yang mereka miliki seringkali membuat orang lain kesulitan memahami apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (04/09) berikut adalah daftar zodiak yang paling sulit dipahami.

Scorpio

Scorpio memiliki emosi yang dalam dan intens, mereka cenderung menyimpan pikirannya sendiri dan jarang mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Perpaduan sifat tertutup dan penuh semangat ini terkadang membuat orang bertanya tentang apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran scorpio. Scorpio juga enggan bersikap terbuka dan hanya mengizinkan orang tertentu masuk ke dalam dunia pribadinya.

Aquarius

Aquarius sering terlihat tidak terlalu emosional sehingga orang lain kesulitan memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mereka lebih senang memproses perasaan secara logis daripada mengandalkan sisi emosionalnya. Sifatnya yang sulit diprediksi serta kecenderungan untuk menarik diri ke dalam dunianya sendiri membuat orang lain semakin sulit memahami motivasi aquarius.

Gemini

Gemini bisa terlihat menjaga jarak atau gelisah pada satu waktu, kemudian berubah menjadi hangat dan sangat suportif pada satu waktu. Gemini juga sering mengubah pendapat, minat, maupun sudut pandangnya. Bagi orang yang menginginkan konsistensi, kemampuan gemini untuk beradaptasi dapat terasa menarik sekaligus membingungkan.

Capricorn

Capricorn lebih sering menunjukkan kasih sayang melalui tindakan daripada kata-kata sehingga perasaannya terkadang sulit ditebak. Capricorn bisa terlihat menjaga jarak atau terlalu pragmatis karena lebih mengutamakan logika dan tujuan jangka panjang.

Pisces