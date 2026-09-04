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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 4 September 2026 | 16.25 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik)

JawaPos.com - Inilah saatnya zodiak gemini menuai hasil dari bekerja keras. Gemini mungkin akan menerima rasa hormat, pengakuan, modal, dan pertumbuhan, yang menjadikan ini awal yang baik untuk minggu depan. 

Ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan ide-idemu. Gemini merasa puas dengan arah hidup saat ini dan dapat memanfaatkan kontak serta pengaruh untuk membuat perubahan positif.

Zodiak cancer sebaiknya menghindari bertindak impulsif atau akan menjauhkan diri dari orang-orang terdekat. Cancer mungkin emosional tentang beberapa masalah yang mungkin muncul, karena kondisi pikiran yang masih kabur. 

Cobalah untuk tetap tenang dan jangan mengambil keputusan atau tindakan tanpa pertimbangan yang matang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 4 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini pelu menyenangkan pasangan untuk menghidupkan gairah di dalam hubungan. Terkait karir, berpikirlah secara logis untuk mengatasi masalah dan menetapkan prioritas. 

Sementara itu, ubah gaya hidup dan lakukan beberapa pekerjaan agar tidak semakin memperburuk masalah kesehatan. Terkait keuangan, gemini perlu meminta pelunasan pinjaman lebih cepat atau memperoleh pekerjaan baru sesegera mungkin.

Cinta Gemini

Gemini perlu menyenangkan pasangan untuk menghidupkan kembali gairah dalam hubungan. Jadilah kreatif dan cobalah memanjakan pasangan. Gemini akan mampu menghidupkan kembali cinta dan semangat yang dimiliki ke dalam hubungan asmara.

Editor: Hanny Suwindari
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