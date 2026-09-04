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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 4 September 2026 | 16.18 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik)

JawaPos.com - Perubahan mendadak dan tak terduga dapat membuat zodiak gemini merasa sedikit bingung, kehilangan arah, dan ragu tentang masa depan. Tenanglah, karena perubahan tersebut mungkin akan bermanfaat bagi karir dan keuangan gemini. 

Jangan berpikir bahwa pihak yang berwenang tidak memperhatikan keterampilan dan kecerdasan gemini. Gemini bisa saja mungkin menerima beberapa pujian dan rasa terima kasih yang tulus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 4 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini pelu menyenangkan pasangan untuk menghidupkan gairah di dalam hubungan. Terkait karir, berpikirlah secara logis untuk mengatasi masalah dan menetapkan prioritas. 

Sementara itu, ubah gaya hidup dan lakukan beberapa pekerjaan agar tidak semakin memperburuk masalah kesehatan. Terkait keuangan, gemini perlu meminta pelunasan pinjaman lebih cepat atau memperoleh pekerjaan baru sesegera mungkin.

Cinta Gemini

Gemini perlu menyenangkan pasangan untuk menghidupkan kembali gairah dalam hubungan. Jadilah kreatif dan cobalah memanjakan pasangan. Gemini akan mampu menghidupkan kembali cinta dan semangat yang dimiliki ke dalam hubungan asmara.

Karir Gemini

Hari ini, gemini akan merasa cemas tentang pekerjaan. Gemini merasa tegang dan gelisah, dan mengalami kondisi pikiran yang sedang kacau. Berpikirlah secara logis, karena separuh masalah ada karena prioritas tidak ditetapkan. 

Editor: Hanny Suwindari
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