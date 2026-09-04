Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 4 September 2026 | 16.16 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Taurus. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Taurus. (Freepik)

JawaPos.com – Jika kebetulan memikirkan seorang teman tertentu, jangan heran jika zodiak taurus mendengar kabar darinya. Taurus sangat peka terhadap pesan telepati, sehingga mungkin akan mengirimkan beberapa pesan. 

Meskipun biasanya menikmati kesendirian, taurus sedang tertarik untuk berkomunikasi dengan orang lain hari ini. Jangan menolak keinginan itu. Taurus bisa berbicara dengan beberapa orang baru yang akan menjadi teman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 4 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus sebaiknya memanfaatkan hari ini untuk mengejar minat sendiri saat pasangan tidak bisa menemani. Terkait karir, jangan langsung menyetujui saat akan menjalin kemitraan dengan seseorang terdekat. 

Sementara itu, mintalah bantuan konseling untuk memeriksa hal yang menghalangi taurus menikmati kesehatan. Terkait keuangan, taurus akan segera dapat menemukan solusi saat perlu mengajukan pinjaman.

Cinta Taurus 

Saat sendirian tanpa pasangan, manfaatkan hari ini untuk mengejar minat diri sendiri. Cobalah menghubungi beberapa teman yang sudah lama tidak dihubungi. Mereka akan senang mendengar kabar dari taurus. Manfaatkan waktu luang ini sebaik-baiknya.

Karir Taurus

Hari ini, taurus mungkin tergoda untuk menjalin kemitraan dengan seseorang terdekat. Tidak apa-apa untuk memikirkannya, tetapi jangan langsung menyetujuinya untuk saat ini. Tunggu waktu yang lebih tepat untuk membuat keputusan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 4 September 2026 | 16.42 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Jumat, 4 September 2026 | 16.42 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 4 September 2026 | 16.31 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore