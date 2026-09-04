Ramalan Zodiak Taurus 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Taurus. (Freepik)
JawaPos.com – Jika kebetulan memikirkan seorang teman tertentu, jangan heran jika zodiak taurus mendengar kabar darinya. Taurus sangat peka terhadap pesan telepati, sehingga mungkin akan mengirimkan beberapa pesan.
Meskipun biasanya menikmati kesendirian, taurus sedang tertarik untuk berkomunikasi dengan orang lain hari ini. Jangan menolak keinginan itu. Taurus bisa berbicara dengan beberapa orang baru yang akan menjadi teman.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 4 September 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus sebaiknya memanfaatkan hari ini untuk mengejar minat sendiri saat pasangan tidak bisa menemani. Terkait karir, jangan langsung menyetujui saat akan menjalin kemitraan dengan seseorang terdekat.
Sementara itu, mintalah bantuan konseling untuk memeriksa hal yang menghalangi taurus menikmati kesehatan. Terkait keuangan, taurus akan segera dapat menemukan solusi saat perlu mengajukan pinjaman.
Cinta Taurus
Saat sendirian tanpa pasangan, manfaatkan hari ini untuk mengejar minat diri sendiri. Cobalah menghubungi beberapa teman yang sudah lama tidak dihubungi. Mereka akan senang mendengar kabar dari taurus. Manfaatkan waktu luang ini sebaik-baiknya.
Karir Taurus
Hari ini, taurus mungkin tergoda untuk menjalin kemitraan dengan seseorang terdekat. Tidak apa-apa untuk memikirkannya, tetapi jangan langsung menyetujuinya untuk saat ini. Tunggu waktu yang lebih tepat untuk membuat keputusan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
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