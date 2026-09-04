Ramalan Zodiak Leo 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Leo. (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin akan beralih ke praktik meditasi atau pengembangan kemampuan psikis. Beberapa mimpi yang dialami selama beberapa hari terakhir, mungkin telah memunculkan masalah yang perlu diselesaikan agar dapat maju.
Leo mungkin lebih peka terhadap pikiran dan perasaan orang lain daripada biasanya. Jika berpikir untuk belajar membaca kartu tarot atau rune, inilah hari yang tepat untuk memulainya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 4 September 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo dan pasangan perlu melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama untuk memecah kebosanan dalam hubungan. Terkait karir, leo sedang mempertimbangkan untuk berganti pekerjaan yang memberi minat baru.
Sementara itu, jangan mengobati diri sendiri dan berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat. Terkait keuangan, waspadalah dalam mengelola anggaran serta belanjakan uang sesuai dengan kemampuanmu.
Cinta Leo
Hubungan asmara leo semakin bergairah akhir-akhir ini, jadi jangan hanya berdiam diri. Keluar dan bersenang-senanglah dengan pasangan. Lakukan sesuatu yang menyenangkan bersama. Hal ini akan memecah kebosanan dan memberi kalian berdua sesuatu untuk dibicarakan kembali.
Karir Leo
Profil pekerjaan leo berubah dengan cara yang tidak terduga. Jangan khawatir, karena perubahan ini terjadi karena suatu alasan.
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Jawa Pos
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