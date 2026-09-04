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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 4 September 2026 | 16.08 WIB

Ramalan Zodiak Aries 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aries memiliki kecenderungan spiritual, dan hari ini mungkin merasakannya secara khusus. Aries mungkin tertarik mengikuti kelompok meditasi atau mempelajari teks agama. 

Selain itu, aries mungkin mengalami beberapa firasat yang bisa saja menjadi kenyataan. Ini adalah waktu yang tepat untuk melatih kemampuan spiritual, atau mencoba membaca rune atau kartu tarot.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 4 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries akan merasakan keharmonisan dalam hubungan yang dijalin saat ini. Terkait karir, selesaikan pekerjaan tepat waktu dan jangan memberi siapa pun kesempatan untuk menyalahkanmu.

Sementara itu, gunakan perkembangan positif hari ini untuk merasa nyaman dengan penampilan serta menyadari kondisi kesehatan diri sendiri. Terkait keuangan, jangan memberikan pinjaman kepada orang lain saat ini, karena kemungkinan besar tidak akan dikembalikan.

Cinta Aries

Ramalan bintang menunjukkan stabilitas dan ketenangan. Hari ini, aries akan merasakan keharmonisan dalam hubungan. Bergembiralah bersama pasangan, karena dia sepenuhnya mendukung dan menyayangi aries. Ini adalah waktu untuk bersenang-senang dan bermain bersama.

Karir Aries

Aries mungkin telah melanggar aturan jam kerja dan menganggap enteng peraturan. Namun hari ini, aries harus tepat waktu dan tidak boleh lalai jika tidak ingin ditegur oleh atasan. 

Editor: Hanny Suwindari
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