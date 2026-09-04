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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 4 September 2026 | 15.57 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Zodiak scorpio mungkin merasa kehabisan ide. Scorpio merasa lelah karena stres dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Jika ingin menjaga ketenangan pikiran, cobalah untuk menghindari hal-hal negatif dalam hidup. 

Selain itu, cobalah untuk menemukan hal positif dalam kegembiraan serta menghindari konflik. Getaran positif dapat memberikan lebih banyak stabilitas.

Perhatikan kesehatan dan carilah ketenangan pikiran untuk menjalani hidup tanpa stres.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 4 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Pasangan akan melakukan perjalanan untuk menemui zodiak scorpio, jika saat ini sedang menjalin hubungan jarak jauh. Terkait karir, terima masalah di tempat kerja dengan lapang dada, karena masalah-masalah ini berada di luar kendalimu.

Sementara itu, istirahatkan mata untuk mengurangi ketegangan jika menatap layar komputer atau televisi terlalu lama. Pada ranah keuangan, jangan terburu-buru untuk membuat keputusan besar agar scorpio mampu keluar dari situasi keuangan yang sulit.

Cinta Scorpio

Jika menjalin hubungan jarak jauh, mungkin ada kejutan untuk scorpio. Kemungkinan, pasangan akan melakukan perjalanan untuk menemui scorpio. Manfaatkan waktu yang dimiliki bersama hari ini dan jangan lupa untuk memberi tahu isi pikiranmu kepada pasangan.

Karir Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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