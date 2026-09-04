Ramalan Zodiak Libra 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik/user10320847)
JawaPos.com – Zodiak libra merasa percaya diri, dan hubungan dengan orang-orang terdekat akan harmonis.
Hari ini akan dimulai dengan kesibukan, tetapi menjelang malam, libra mungkin ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih.
Tingkat energi libra akan berada pada puncaknya hari ini, jadi manfaatkanlah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Jumat, 4 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Hambatan dalam hubungan zodiak libra akan mereda dan ada beberapa perkembangan positif yang menghampiri. Terkait karir, pelajari berbagai perubahan industri yang terjadi agar libra tidak ketinggalan zaman.
Sementara itu, berusahalah mengatasi sakit kepala akibat stres dengan menenangkan diri. Terkait keuangan, ikutlah terlibat dalam pekerjaan amal atau layanan sukarela agar libra bisa membantu orang lain.
Cinta Libra
Meskipun urusan percintaan agak menantang, hari ini akan ada beberapa perkembangan positif yang menghampiri. Hambatannya akan mereda dan libra akan bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Jangan kehilangan kendali diri secara berlebihan hari ini.
Karir Libra
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Jawa Pos
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