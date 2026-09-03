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Rabbany Wanadriani
Jumat, 4 September 2026 | 05.17 WIB

5 Zodiak Ini Paling Beruntung Soal Finansial, Orang Sekitarnya Sering Terheran-heran

Ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

Ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang diyakini memiliki daya tarik luar biasa terhadap kekayaan. Mereka seolah-olah dipaksa kaya karena keberuntungan finansial datang dengan mudah.

Bukan hanya sekadar hoki, zodiak ini juga memiliki kemampuan alami dalam mengelola peluang dan mewujudkan kelimpahan.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut paling berpotensi kaya karena magnet finansial yang mereka miliki.

1. Leo

Leo dikenal dengan pesona dan rasa percaya diri yang tinggi. Bakat kreatif mereka sering berkembang menjadi usaha menguntungkan. Dengan karisma bawaan, Leo mudah menarik peluang sehingga aliran kekayaan terus mengiringi langkah mereka.

2. Sagitarius

Sagitarius memiliki semangat eksplorasi dan haus akan pengetahuan. Sifat terbuka membuat mereka berani mencoba hal-hal baru, termasuk peluang finansial yang tidak konvensional. Optimisme dan antusiasme mereka menjadi magnet keberuntungan.

3. Aries

Energi besar dan keberanian menjadikan Aries pionir dalam dunia finansial. Jiwa kepemimpinan serta naluri bisnis membuat mereka mampu menavigasi risiko dengan percaya diri. Tak heran jika Aries sering kali berhasil meraih kesuksesan finansial.

4. Aquarius

Aquarius adalah zodiak yang identik dengan inovasi. Mereka unggul di bidang teknologi, sains, dan ide-ide revolusioner. Kemampuan membaca tren membuat Aquarius selalu selangkah lebih maju dalam meraih keuntungan.

5. Capricorn

Capricorn terkenal disiplin dan pekerja keras. Fokus pada tujuan jangka panjang membuat mereka mampu membangun masa depan finansial yang stabil. Dengan komitmen dan ketekunan, Capricorn hampir selalu berhasil mencapai kemakmuran.

 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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