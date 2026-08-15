8 Weton yang Konon Ditakdirkan Makmur, Bisa Capai Puncak Kejayaan dalam Hidup

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk membaca berbagai aspek kehidupan seseorang, mulai dari karakter, hubungan sosial hingga peruntungan.

Salah satu pembahasan yang menarik dalam perhitungan tradisional tersebut adalah kaitan weton dengan kondisi ekonomi. Dalam hitungan yang dikenal sebagai Jawa Dunia, neptu kelahiran digunakan untuk menentukan kategori tertentu yang dipercaya berkaitan dengan kehidupan duniawi dan materi.

Dalam sumber yang menjadi rujukan artikel ini, hasil perhitungan tertentu disebut masuk dalam kategori dunya. Kategori tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang memperoleh kemakmuran, keberhasilan dalam pekerjaan, serta kehidupan yang lebih berkecukupan.

Meski begitu, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Kondisi finansial seseorang dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk usaha, kemampuan, kesempatan, dan cara mengelola keuangan.

Dilansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut delapan weton yang disebut berada dalam kategori dunya dan memiliki potensi mencapai kemakmuran menurut hitungan Jawa.

1. Sabtu Wage Sabtu Wage memiliki neptu 13, yang diperoleh dari nilai Sabtu sebesar 9 dan Wage sebesar 4.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cenderung mandiri dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Mereka mungkin tidak selalu banyak bicara, tetapi memiliki keteguhan untuk menghadapi berbagai keadaan.

Dalam urusan finansial, Sabtu Wage disebut cukup berhati-hati dalam menggunakan uang. Kebiasaan mengatur pemasukan dengan cermat dapat menjadi salah satu modal untuk membangun kondisi ekonomi yang lebih stabil.

Sikap pekerja keras dan kemauan untuk bertahan ketika menghadapi kesulitan juga dipercaya menjadi jalan bagi mereka untuk mencapai keberhasilan.