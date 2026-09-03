Beban Cicilan Mulai Terangkat, 3 Shio Ini Diramal Memasuki Fase Finansial Lebih Baik

JawaPos.com – Masalah keuangan dapat menjadi salah satu tantangan yang cukup menguras pikiran. Utang dan cicilan yang menumpuk terkadang membuat seseorang harus bekerja lebih keras untuk mengembalikan kondisi finansialnya.

Dalam kepercayaan feng shui, perjalanan rezeki setiap orang dipercaya memiliki pola yang berbeda. Ada shio yang disebut mendapatkan momentum keberuntungan tertentu sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

Sejumlah ramalan bahkan mengaitkan datangnya pertolongan finansial dengan berkah dari Dewa Langit. Dalam konteks kepercayaan tersebut, berkah ini digambarkan sebagai simbol terbukanya jalan rezeki dan datangnya kesempatan baru.

Dikutip dari kanal YouTube Rezekidanhoki, terdapat tiga shio yang diramalkan memiliki peluang untuk keluar dari beban utang dan cicilan dalam waktu yang relatif dekat.

Berikut daftarnya:

1. Shio Kelinci Pemilik Shio Kelinci disebut memiliki peluang memasuki periode yang lebih positif dalam urusan keuangan. Kesabaran dan ketekunan menjadi karakter yang dinilai membantu mereka bertahan ketika menghadapi tekanan finansial.

Dalam ramalan tersebut, kondisi karier Shio Kelinci disebut berpotensi mengalami perkembangan. Peningkatan penghasilan maupun kesempatan baru dalam pekerjaan dapat menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi keuangan.

Jika pemasukan semakin stabil, sebagian beban cicilan pun diyakini menjadi lebih mudah dikelola. Kerja keras yang selama ini dilakukan disebut dapat memberikan hasil yang mulai terasa.

Selain mengandalkan keberuntungan, pengelolaan uang secara disiplin tetap diperlukan agar kondisi finansial benar-benar menjadi lebih sehat.