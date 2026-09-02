Ingin Mencoba Bersikap Baik pada Diri Sendiri Mulai Hari Ini? Lakukan 9 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada kalanya kita begitu mudah memahami kesalahan orang lain, tetapi sangat sulit memaafkan diri sendiri.

Ketika teman gagal, kita mungkin berkata, “Tidak apa-apa, semua orang bisa melakukan kesalahan.”

Ketika orang lain merasa lelah, kita mungkin menyarankan, “Istirahatlah dulu. Kamu sudah melakukan yang terbaik.”

Namun, ketika hal yang sama terjadi pada diri sendiri, kalimat yang keluar justru berbeda.

“Kenapa aku selalu begini?”

“Seharusnya aku bisa lebih baik.”

“Aku memang tidak cukup bagus.”

“Aku sudah membuang-buang waktu.”

Tanpa sadar, kita sering menjadi orang yang paling keras terhadap diri sendiri.