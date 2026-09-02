Ingin Mencoba Bersikap Baik pada Diri Sendiri Mulai Hari Ini? Lakukan 9 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mencoba bersikap baik./Magnific/benzoix
JawaPos.com - Ada kalanya kita begitu mudah memahami kesalahan orang lain, tetapi sangat sulit memaafkan diri sendiri.
Ketika teman gagal, kita mungkin berkata, “Tidak apa-apa, semua orang bisa melakukan kesalahan.”
Ketika orang lain merasa lelah, kita mungkin menyarankan, “Istirahatlah dulu. Kamu sudah melakukan yang terbaik.”
Namun, ketika hal yang sama terjadi pada diri sendiri, kalimat yang keluar justru berbeda.
“Kenapa aku selalu begini?”
“Seharusnya aku bisa lebih baik.”
“Aku memang tidak cukup bagus.”
“Aku sudah membuang-buang waktu.”
Tanpa sadar, kita sering menjadi orang yang paling keras terhadap diri sendiri.
Padahal, menjalani hidup bukan hanya tentang menjadi lebih produktif, lebih sukses, atau lebih kuat. Ada bagian penting yang sering terlupakan: belajar memperlakukan diri sendiri dengan lebih manusiawi.
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Jawa Pos
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