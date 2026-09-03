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Jumat, 4 September 2026 | 04.23 WIB

3 Weton Sugih Bondo yang Diramalkan akan Mendapatkan Limpahan Kekayaan di Akhir Tahun 2026

Weton sugih bondo yang diramalkan akan mendapatkan banyak limpahan kekayaan di akhir tahun 2026. (dok: pexels) - Image

Weton sugih bondo yang diramalkan akan mendapatkan banyak limpahan kekayaan di akhir tahun 2026. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menurut primbon Jawa, paruh kedua tahun 2026 ini dapat memberikan banyak kemulian bagi yang beruntung.

Sederet rezeki dalam berbagai bentuk diprediksi akan datang menghampiri menjadi salah satu keberkahan yang patut disyukuri.

Banyak hal-hal baik yang hadir bisa menjadi gerbang awal dari banyak kenikmatan yang bisa diperoleh di masa mendatang.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton sugih bondo yang diramalkan akan mendapatkan banyak limpahan kekayaan di akhir tahun 2026.

1. Weton Kamis Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pahing diyakini memiliki garis keberuntungan yang baik.

Hidup mereka diyakini senantiasa dekat dengan keberuntungan sehingga kesuksesan dalam hidup itu sangat mungkin diraih.

Di tahun 2026 ii sendiri, mereka dimungkinkan memulai keberhasilan mereka melalui jalan yang ditempuh.

Ketelatenan dan keberuntungan yang ada dikatakan akan membuat mereka yang berdagang menjadi sukses dan yang berkarier dimudahkan jalan jabatannya.

2. Weton Senin Pon

Editor: Hanny Suwindari
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