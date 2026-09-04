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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 05.40 WIB

Bulan Penuh Kejutan, 5 Shio Ini Disebut Punya Peluang Meraih Kekayaan Mendadak

ILustrasi seseorang yang jalan harta makin mulus - Image

ILustrasi seseorang yang jalan harta makin mulus

JawaPos.com - Memasuki bulan September, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik kembali muncul, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan kondisi keuangan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, peruntungan setiap shio dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Ada periode ketika seseorang menghadapi banyak hambatan, tetapi ada pula saat peluang datang lebih mudah. September kali ini disebut menjadi periode yang cukup menjanjikan bagi sejumlah shio, terutama dalam hal finansial.

Beberapa shio bahkan diramalkan memperoleh pemasukan tambahan dari lebih dari satu sumber. Rezeki tersebut dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, investasi, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keberuntungan finansial pada September. Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cekatan dan pandai membaca keadaan. Kemampuan melihat peluang yang luput dari perhatian orang lain menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini.

Pada September, peluang finansial bagi shio Tikus disebut dapat muncul secara tiba-tiba. Sumbernya bisa berasal dari pekerjaan sampingan, usaha kecil, maupun kesempatan baru yang sebelumnya tidak masuk dalam rencana.

Dukungan dari orang-orang di sekitar juga dapat menjadi faktor penting. Bantuan sederhana atau sebuah rekomendasi bahkan berpotensi berkembang menjadi kesempatan yang lebih besar.

Karena itu, pemilik shio Tikus disarankan tetap peka terhadap peluang dan tidak terlalu ragu mengambil langkah ketika kesempatan yang sesuai muncul.

2. Shio Naga

Shio Naga kerap dikaitkan dengan karakter penuh percaya diri, berwibawa, dan mempunyai kemampuan memengaruhi orang lain. Karakter tersebut disebut dapat memberikan keuntungan dalam membangun relasi maupun mengembangkan pekerjaan.

Pada September, keberuntungan finansial shio Naga diprediksi datang melalui berbagai jalur. Tawaran kerja sama, perkembangan bisnis, hingga hasil dari investasi yang telah lama ditunggu dapat menjadi sumber tambahan pemasukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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