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Aulia Rahmi
Kamis, 3 September 2026 | 21.42 WIB

Ramalan Zodiak Kamis, 3 September 2026: Gemini, Cancer, Pisces Berpotensi Menemukan Kebahagiaan

Ilustrasi Zodiak Menemukan Kebahagiaan (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Menemukan Kebahagiaan (magnific)

Dalam astrologi, pergerakan Mars secara langsung atau Mars Direct kerap dikaitkan dengan meningkatnya dorongan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengarahkan energi menuju tujuan yang lebih jelas.

Pengaruh tersebut secara simbolis dapat membantu seseorang keluar dari kondisi pasif dan mulai melakukan perubahan yang selama ini tertunda.

Kebahagiaan yang dimaksud bukan berarti seluruh persoalan langsung selesai dalam satu hari.

Sebaliknya, kebahagiaan dapat muncul melalui kesadaran kecil bahwa Anda masih memiliki pilihan.

Anda dapat berhenti menyalahkan diri sendiri, melepaskan beban masa lalu, atau kembali melakukan sesuatu yang membuat hidup terasa lebih bermakna.

Pada Kamis, 3 September 2026, Gemini, Cancer, dan Pisces menjadi tiga zodiak yang paling kuat dengan tema tersebut diulas dari Yourtango.com.

Ketiganya memiliki alasan berbeda untuk kembali membuka hati terhadap kebahagiaan.

Gemini terdorong mengubah cara pandang, Cancer belajar melepaskan rasa bersalah, sedangkan Pisces berani keluar dari kesedihan yang telah berlangsung terlalu lama.

1. Gemini: Menyadari Bahwa Anda Memegang Kendali atas Arah Kehidupan

Gemini mungkin mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus menunggu keadaan menjadi sempurna.

Selama beberapa waktu, Anda bisa saja terlalu terbiasa dengan perasaan kecewa atau sedih hingga keadaan tersebut terasa seperti sesuatu yang normal.

Padahal, ketika kesedihan sudah berlangsung terlalu lama, seseorang terkadang tidak lagi menyadari bahwa dirinya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan.

Kamis ini menghadirkan perspektif baru bagi Gemini. Anda mulai melihat kehidupan sebagai sesuatu yang masih dapat diarahkan, bukan sekadar rangkaian peristiwa yang harus diterima begitu saja.

Energi Mars Direct secara simbolis mendorong Anda untuk lebih aktif menentukan pilihan, terutama ketika menyangkut sesuatu yang selama ini membuat pikiran dan perasaan terasa berat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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