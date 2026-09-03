Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan, zodiak aries akan merasa sangat rentan saat ini. Cobalah untuk memperhatikan kebutuhan sendiri yang telah lama diabaikan dan tidak terlalu membebani pikiran.

Akan bermanfaat jika aries untuk melakukan aktivitas yang membuat bahagia dan termotivasi. Melakukan sesuatu yang bermakna di penghujung hari bisa menjadi terapi. Mencurahkan isi hati kepada seseorang yang dipercayai juga bisa melegakan.

Zodiak taurus mungkin mengalami masalah kesehatan hari ini. Cobalah menjaga kesehatan dengan menerapkan pola makan yang bijak dan minum banyak air putih, terutama jika sedang bepergian. Ingatlah bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan.

Selain itu, masalah apa pun yang mungkin taurus hadapi dengan orang-orang terkasih, akan mulai membaik mulai. Bergembiralah dengan kabar positif ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 3 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap hubungan saat ini. Terkait karir, kerahkan semua kemampuanmu untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, jangan sampai kewalahan dengan semuanya dan obati sakit yang dirasakan satu per satu. Terkait keuangan, jangan memberikan pinjaman kepada orang lain saat ini, karena kemungkinan besar tidak akan dikembalikan.

Cinta Aries