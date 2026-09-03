Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin terlalu sensitif dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Hal ini bisa membuat gemini melakukan kesalahan akibat perasaan ini.

Dengarkan insting dan biarkan suara batin memandu saat gemini merasa bingung. Gemini berada dalam suasana hati yang baik untuk membuat keputusan penting.

Kemungkinan, akan terjadi pertengkaran antara zodiak cancer dengan pasangan atau teman dekat. Pada situasi seperti itu, sangat penting untuk belajar mengendalikan emosi dan tidak membiarkannya di luar kendali.

Cara terbaik untuk mengatasi situasi ini adalah dengan membuka pintu komunikasi. Mengungkapkan pikiran dan pendapat kepada orang lain, adalah cara terbaik untuk membuat perspektif diri sendiri menjadi lebih jelas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 3 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus berbicara dengan pasangan jika tidak ingin hubungan yang terjalin hanya memberikan kesenangan sesaat. Terkait karir, tumbuhkan sifat kooperatif jika gemini dipercayakan oleh beberapa tanggung jawab tambahan.

Sementara itu, jaga kondisi badanmu karena gemini mungkin akan merasa sangat sibuk dengan jadwal yang padat. Terkait keuangan, gemini perlu meminta pelunasan pinjaman lebih cepat atau memperoleh pekerjaan baru sesegera mungkin.

Cinta Gemini