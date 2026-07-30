4 Shio yang Membalikkan Keadaan pada 30 Juli 2026, Setelah Lama Tertekan Kini Jalan Menuju Bahagia Makin Terbuka



JawaPos.com - Tanggal 30 Juli 2026 diperkirakan menjadi momen yang menghadirkan angin segar bagi beberapa shio dalam astrologi Tiongkok.

Setelah melalui berbagai tantangan yang menguras tenaga, pikiran, bahkan emosi, kini mulai terlihat tanda-tanda perubahan yang membawa harapan menuju kondisi yang lebih baik.

Dalam kalender astrologi Tiongkok, Kamis, 30 Juli 2026, berada di bawah pengaruh Hari Open berlambang Ular Kayu pada Bulan Kambing Kayu di Tahun Kuda Api.

Kombinasi energi tersebut melambangkan awal baru, pertumbuhan, serta kesempatan untuk membuka jalan yang sebelumnya terasa tertutup.

Bagi sebagian shio, perubahan yang terjadi mungkin tidak datang secara dramatis.

Namun, serangkaian peristiwa kecil justru menjadi titik balik yang perlahan mengubah arah kehidupan.

Kesempatan yang selama ini dinantikan mulai muncul dalam bentuk yang tidak selalu disadari pada awalnya.

Berikut 4 shio yang diperkirakan berhasil membalikkan keadaan pada 30 Juli 2026 diulas dari Yourtango.com pada Rabu (29/07).

1. Shio Ular

Shio Ular menjadi salah satu shio yang diperkirakan merasakan perubahan paling signifikan pada hari ini.

Selama beberapa waktu terakhir, Anda mungkin telah bekerja keras, menyusun berbagai rencana, dan menaruh harapan besar terhadap masa depan.

Namun, hasil yang diinginkan seolah selalu tertunda sehingga memunculkan pertanyaan apakah semua usaha tersebut benar-benar akan membuahkan hasil.

Pada Kamis, 30 Juli 2026, keadaan mulai bergerak ke arah yang lebih menjanjikan.

Sebuah kabar, kesempatan, atau keputusan yang datang pada hari ini berpotensi menjadi awal dari perubahan yang selama ini dinantikan.