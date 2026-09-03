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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 3 September 2026 | 20.45 WIB

Tipe-Tipe Orang yang Dibenci Setiap Zodiak, Auto Ilfeel Saat Dihadapkan dengan Sifatnya

Ilustrasi seseorang yang badmood/Magnific

JawaPos.com-Setiap orang memiliki tipe kepribadian tertentu yang sulit mereka toleransi. 

Sifat-sifat ini bagi seorang astrolog menjadi bagian yang benar-benar dibenci. Terkadang, penyebabnya bisa terjadi karena benturan kepribadian. Namun, bisa juga terjadi karena ketidakcocokan antar astrologi.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (03/09) berikut tipe-tipe orang yang paling membuat setiap zodiak merasa ilfeel dan kesal.   

Aries tidak suka dengan orang yang tidak mau mengatakan secara langsung apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka mungkin sulit menghadapi orang yang terlalu mengedepankan perasaan atau menyampaikan sesuatu secara tidak langsung.

Taurus bisa merasa kesal dengan orang yang memaksa mereka keluar dari rutinitas atau terus mendesak mereka untuk segera mengambil keputusan. Mereka lebih suka bergerak sesuai dengan waktunya sendiri. Mereka menyukai kenyamanan dan menghabiskan malam dengan tenang di rumah. 

Gemini mudah beradaptasi dengan situasi yang berubah. Gemini bisa merasa sangat kesal saat bertemu dengan orang yang suka memotong pembicaraan atau berbicara menimpa mereka. Mereka menikmati percakapan yang seru, variasi, dan rencana yang fleksibel. Gemini juga tidak suka jika seseorang mencoba membatasi mereka dengan aturan atau rutinitas yang terlalu kaku. 

Cancer cenderung menyukai percakapan yang tulus dan penuh perasaan. Mereka juga membutuhkan hubungan yang membuatnya mereka aman untuk menjadi diri sendiri. Oleh karena itu, cancer mungkin sulit merasa nyaman dengan orang yang terlalu menjaga jarak secara emosional atau memperlakukan hubungan seolah hanya berlandaskan logika. 

Leo bisa merasa kesal saat berada di dekat orang yang tidak memiliki antusiasme terhadap apapun. Leo tidak menyukai orang yang tidak memiliki semangat, ambisi, ataupun hobi. Mereka juga dapat merasa terganggu jika harus berada bersama seseorang yang membuat mereka merasa seolah energi ikut terseret ke bawah.

Editor: Novia Tri Astuti
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