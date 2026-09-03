September Bawa Hoki, 5 Shio Ini Diramal Dapat Kenaikan Gaji hingga Bonus

JawaPos.com – Memasuki September 2026, pembahasan mengenai peruntungan shio kembali menarik perhatian, terutama terkait karier dan kondisi finansial.

Dalam sejumlah ramalan, beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh peningkatan pendapatan. Bentuknya bisa berupa kenaikan gaji, bonus, insentif, promosi jabatan, maupun perkembangan usaha.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan sehingga tidak dapat dijadikan kepastian seseorang akan menerima gaji atau penghasilan lebih tinggi.

Bagi mereka yang selama ini bekerja keras dan konsisten, periode ini disebut dapat menjadi waktu yang menarik untuk memanfaatkan peluang yang muncul.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diprediksi memiliki peruntungan finansial cukup baik sepanjang September 2026.

1. Shio Kerbau Pemilik shio Kerbau dikenal memiliki karakter tekun, sabar, dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawab. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meskipun menghadapi pekerjaan yang membutuhkan waktu panjang.

Dalam ramalan September, ketekunan tersebut disebut mulai membuahkan hasil. Ada peluang bagi pemilik shio Kerbau untuk mendapatkan apresiasi di tempat kerja, termasuk kemungkinan kenaikan jabatan atau pendapatan.

Sementara bagi yang menjalankan usaha, peningkatan penjualan atau datangnya pelanggan baru disebut dapat menjadi sumber tambahan pemasukan.

Hasil yang diperoleh diyakini berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Karena itu, mempertahankan konsistensi menjadi hal penting agar peluang yang datang dapat dimanfaatkan secara optimal.