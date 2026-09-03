Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra ekspresif dan antusias hari ini. Libra mungkin terinspirasi untuk belajar dan menjelajahi hal-hal baru atau menjangkau orang lain untuk memperluas wawasan.

Fokuslah melakukan interaksi yang sehat. Namun, jika keadaan menjadi tidak seimbang, berusahalah untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Zodiak scorpio mungkin merasa frustrasi dan gelisah. Jangan membiarkan emosi negatif ini menguasai dirimu. Cobalah untuk rileks, amati emosi ini dari kejauhan, sambil tetap tenang.

Ingatlah bahwa masalah adalah bagian dari hidup yang perlu diselesaikan, bukan dihindari. Bersikap positif akan membantu scorpio menghadapi segala macam tantangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 3 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan yang terpendam di hati selama ini. Terkait karir, hal-hal baru datang dan libra akan melihat beberapa perubahan besar di sektor pekerjaan.

Sementara itu, libra mungkin perlu mengatur ulang rutinitas untuk memberi tubuh waktu istirahat setelah bekerja keras. Terkait keuangan, ikutlah terlibat dalam pekerjaan amal atau layanan sukarela agar libra bisa membantu orang lain.

Cinta Libra