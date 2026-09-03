Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo memiliki ketenangan pikiran dan kejernihan intelektual. Pastikan menjelaskan diri sendiri dengan baik dan menghindari orang-orang yang memberi energi negatif. Usaha keras leo pada akhirnya akan membuahkan hasil, sehingga membuat lega.

Namun, pertimbangkan sebelum mengatakan apa pun, karena ada kemungkinan komentar leo disalahartikan. Manfaatkan hari ini sebaik mungkin, jadi bersantailah, segarkan diri, dan bersiaplah untuk menghadapi hari berikutnya.

Zodiak virgo merasa percaya diri dan optimis. Sebelum melakukan hal besar hari ini, virgo harus mendengarkan dan memerhatikan insting. Jika telah sampai sejauh ini, virgo pasti mampu membuat keputusan yang sangat baik. Virgo mungkin akan selamat dari kesalahan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 3 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sebaiknya tidak selalu menganggap enteng semua hubungan yang dijalin. Terkait karir, bersikaplah profesional dan tunjukkan kemampuanmu untuk menangani situasi yang penuh tekanan di tempat kerja.

Sementara itu, jaga kesehatanmu, karena sistem kekebalan tubuh leo mungkin sedikit lemah sekarang. Terkait keuangan, waspadalah dalam mengelola anggaran serta belanjakan uang sesuai dengan kemampuanmu.

Cinta Leo

Leo mungkin akan mendapatkan pelajaran penting dalam kehidupan percintaan. Jangan selalu menganggap enteng semua hubungan yang dijalin.