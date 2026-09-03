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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 3 September 2026 | 16.56 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Inspirasi sangat penting untuk memberi zodiak sagitarius tujuan hidup baru dan motivasi untuk bercita-cita tinggi. Sagitarius mungkin termotivasi untuk mengerjakan apa yang orang lain anggap sebagai mimpi, dan mengubahnya menjadi kenyataan. 

Cobalah mempertimbangkan semua kemungkinan dengan cermat dan realistis agar berhasil. Orang-orang di sekitar juga akan merasa termotivasi karena getaran positif sagitarius.

Pertengkaran mungkin membuat zodiak capricorn kehilangan kendali. Perselisihan ini mungkin antara capricorn dengan keluarga atau rekan kerja. Semua orang tampak gelisah hari ini, jadi berhati-hatilah saat berucap untuk menghindari pertengkaran. 

Jangan takut untuk mengungkapkan perasaanmu agar hubungan dengan orang lain kembali normal. Jangan khawatir, karena dukungan pasangan akan terlihat jelas. Pada akhir hari, semuanya akan terselesaikan dengan baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 3 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius sedang berpikir keras tentang apakah akan membawa hubungan saat ini menuju tingkat yang selanjutnya. Terkait karir, jelajahi pilihan karir baru jika sagitarius mengalami kebosanan dan frustrasi dengan pekerjaan saat ini.

Sementara itu, beristirahatlah dan lakukan beberapa aktivitas santai untuk memberikan relaksasi pada tubuh serta pikiran. Pada ranah keuangan, awasi pengeluaranmu serta jangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu.

Cinta Sagitarius

Jika lajang, seorang teman mungkin mengembangkan perasaan kepada sagitarius. Jika berpasangan, sagitarius berpikir keras tentang apakah akan membawa hubungan saat ini ke tingkat yang selanjutnya. Apa pun itu, melangkah ke tingkat selanjutnya adalah pertimbangan utama sagitarius hari ini.

Editor: Hanny Suwindari
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