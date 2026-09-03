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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 3 September 2026 | 16.45 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Manfaatkan beberapa ide fantastis yang terlintas di pikiranmu hari ini, zodiak gemini. Penting untuk bertindak jika gemini benar-benar ingin mewujudkannya. Pembatasan dan keterbatasan mulai muncul, jadi lakukan apa pun untuk menyelesaikan semuanya sebelum terlambat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 3 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus berbicara dengan pasangan jika tidak ingin hubungan yang terjalin hanya memberikan kesenangan sesaat. Terkait karir, tumbuhkan sifat kooperatif jika gemini dipercayakan oleh beberapa tanggung jawab tambahan. 

Sementara itu, jaga kondisi badanmu karena gemini mungkin akan merasa sangat sibuk dengan jadwal yang padat. Terkait keuangan, gemini perlu meminta pelunasan pinjaman lebih cepat atau memperoleh pekerjaan baru sesegera mungkin.

Cinta Gemini

Hubungan asmara gemini tidak membawa kebahagiaan selama periode ini. Gemini membutuhkan sesuatu yang tidak hanya memberikan kesenangan sesaat. Jika sedang menjalin hubungan, bicarakan hal ini dengan pasanganmu. Pastikan untuk bertindak sesuai dengan keinginanmu.

Karir Gemini

Kemungkinan, gemini akan dipercayakan oleh beberapa tanggung jawab tambahan. Sifat kooperatif akan memungkinkan gemini untuk menyelesaikannya dengan mudah dan sukses. 

Ingatlah bahwa keberhasilan bisa membuat gemini mendapatkan posisi penting di perusahaan. Gemini harus tetap mempertahankan sifat kooperatif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Editor: Hanny Suwindari
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