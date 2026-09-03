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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 3 September 2026 | 16.41 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com – Bukanlah ide yang baik untuk membicarakan orang lain di belakang hari ini, zodiak taurus. Jika memiliki masalah dengan seseorang, sampaikan langsung kepadanya. Hari ini bukanlah waktu yang tepat untuk bergosip. 

Menjaga kepercayaan sangat penting, karena sikap ini akan membuka banyak peluang. Percayalah bahwa semakin mencintai orang lain, semakin banyak cinta yang akan dikembalikan kepada taurus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 3 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus sebaiknya tidak membawa masalah pekerjaan ke dalam hubungan, karena akan mengganggu perasaan terhadap pasangan. Terkait karir, tunjukkan kemampuan komunikasimu jika ingin dipandang sebagai karyawan berprestasi.

Sementara itu, terapkan pola makan dengan benar atau seluruh program kebugaranmu akan gagal. Terkait keuangan, taurus akan segera dapat menemukan solusi saat perlu mengajukan pinjaman.

Cinta Taurus 

Hasrat dalam hubungan taurus semakin berkurang karena masalah pikiran menyita seluruh perhatian. Cobalah untuk tidak membawa masalah pekerjaan ke dalam hubungan, karena hal itu akan mengganggu perasaan taurus terhadap pasangan. 

Karir Taurus

Taurus dapat menunjukkan kemampuan komunikasi yang luar biasa di kantor hari ini. Namun, untuk dipandang sebagai karyawan berprestasi, taurus perlu percaya diri saat berinteraksi dengan atasan. 

Editor: Hanny Suwindari
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