Ramalan Zodiak Capricorn 3 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Pertengkaran mungkin membuat zodiak capricorn kehilangan kendali. Perselisihan ini mungkin antara capricorn dengan keluarga atau rekan kerja. Semua orang tampak gelisah hari ini, jadi berhati-hatilah saat berucap untuk menghindari pertengkaran.

Jangan takut untuk mengungkapkan perasaanmu agar hubungan dengan orang lain kembali normal. Jangan khawatir, karena dukungan pasangan akan terlihat jelas. Pada akhir hari, semuanya akan terselesaikan dengan baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 3 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Segala upaya yang zodiak capricorn curahkan ke dalam hubungan, akan memberikan dampak positif. Terkait karir, bersabarlah saat sedang terhambat oleh penundaan di bidang pekerjaan.

Sementara itu, jangan membawa masalah pekerjaan ke rumah untuk mencegah memburuknya suasana. Terkait keuangan, cobalah memberikan sumbangan kepada badan amal atau membelikan hadiah spesial kepada pasangan.

Cinta Capricorn

Pasangan capricorn merasakan ketenangan dalam hubungan saat ini. Kejutkan pasangan dengan memberinya hadiah spesial, dan perhatian capricorn akan diakui dan dihargai.

Upaya yang capricorn curahkan dalam hubungan akan memberikan dampak positif. Capricorn juga akan mendapatkan kenyamanan yang besar dari pasangan.