Punya Aura Kekayaan, 7 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Serba Berkecukupan

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah anggapan bahwa beberapa weton mempunyai daya tarik kuat terhadap rezeki dan kemakmuran.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat weton tertentu yang dianggap memiliki karakter dan peruntungan yang mendukung kehidupan berkecukupan. Mereka dipercaya mudah memperoleh kesempatan, mendapat dukungan dari orang lain, serta mampu mengubah peluang menjadi keuntungan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki "magnet uang" dan berpotensi mendapatkan kekayaan secara tidak terduga. Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi dipercaya mempunyai pembawaan yang menarik dan mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain. Karakter tersebut dianggap menjadi salah satu modal penting dalam membuka peluang pekerjaan maupun usaha.

Bidang yang berkaitan dengan perdagangan, bisnis, dan pekerjaan yang mengandalkan jaringan sosial disebut cocok dengan karakter weton ini. Hubungan baik yang dibangun dengan banyak orang diyakini dapat menjadi jalan datangnya kesempatan baru.

Dalam pandangan primbon, rezeki Senin Legi juga erat dengan sikap jujur, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kepercayaan. Karena itu, kemakmuran dipercaya dapat tumbuh secara bertahap dari relasi dan kerja keras yang mereka bangun.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing disebut memiliki kemampuan membaca situasi dan melihat kesempatan yang tidak selalu disadari orang lain. Karakter tersebut membuatnya kerap diasosiasikan dengan dunia usaha dan aktivitas yang membutuhkan kecermatan.

Mereka dipercaya mempunyai naluri yang cukup kuat ketika menentukan langkah. Ketika menemukan peluang yang dianggap menjanjikan, pemilik weton ini cenderung berusaha mengembangkannya secara maksimal.

Tak heran, dalam kepercayaan primbon, Rabu Pahing sering digambarkan sebagai salah satu weton yang mempunyai potensi mencapai kemapanan melalui kecerdikan dan kemampuan memanfaatkan kesempatan.