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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 2 September 2026 | 23.53 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Perkembangan tak terduga mungkin akan mengubah hidup zodiak gemini hari ini. Orang-orang baru mungkin datang dan membuka pintu, yang akhirnya mengarah pada kehidupan baru. 

Gemini bahkan bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak mudah untuk membuat prediksi pada hari yang tidak biasa ini. Yakinlah bahwa saat tidur, gemini tidak akan menjadi orang yang sama seperti saat bangun.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 2 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus mendengarkan apa yang coba disampaikan pasangan, karena dia memiliki niat baik untuk gemini. Terkait karir, raih peluang karir yang datang dengan memanfaatkan ketegasan dan metode inovatif dengan baik.

Sementara itu, bantuan dari teman-teman akan membuat gemini berhasil menghilangkan kebiasaan mengonsumsi alkohol. Terkait keuangan, gemini perlu meminta pelunasan pinjaman lebih cepat atau memperoleh pekerjaan baru sesegera mungkin.

Cinta Gemini

Gemini mungkin salah paham dengan pasangan, dan ini dapat mengakibatkan sakit hati. Dengarkan dengan saksama apa yang coba disampaikan pasangan, karena dia memiliki niat baik untuk gemini. 

Kesalahpahaman ini mungkin disebabkan oleh campur tangan orang lain yang bermaksud baik. Jangan hiraukan apa yang dikatakan orang lain dan percayai pasanganmu sepenuhnya.

Karir Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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