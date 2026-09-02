Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Aries dan Taurus ./Freepik/ natality
JawaPos.com - Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengeluarkan perlengkapan, karena zodiak aries mungkin akan melakukan perjalanan terkait pekerjaan dalam waktu dekat.
Aries harus memastikan telah mengemas semua yang dibutuhkan untuk perjalanan. Perjalanan ini pasti akan membawa banyak kebahagiaan. Oleh karena itu, aries harus menikmati sepenuhnya.
Zodiak taurus mungkin merasa percaya diri dan gembira. Taurus tidak lagi menghadapi kesulitan dalam membuat keputusan penting. Kepercayaan diri akan membuat taurus menerima diri sendiri.
Horoskop harian merekomendasikan taurus untuk fokus pada kemampuan diri sendiri saat mengambil keputusan dan mempercayai insting sendiri.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 2 September 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries harus menilai akar dari masalah dalam hubungan jika perasaan kepada pasangan mulai memudar. Terkait karir, manfaatkan persaingan sehat di tempat kerja untuk memotivasi diri sendiri dalam menunjukkan bakat.
Sementara itu, cobalah melakukan deteksi dini penyakit yang berpotensi serius dengan mengobatinya dan modifikasi pola makan. Terkait keuangan, jangan memberikan pinjaman kepada orang lain saat ini, karena kemungkinan besar tidak akan dikembalikan.
Cinta Aries
Hari ini, aries harus benar-benar menelaah hubungan dengan jujur dan saksama. Terutama, jika perasaan aries kepada pasangan mulai memudar. Selain itu, cobalah menilai apa akar dari beberapa masalah diantara kalian berdua.
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Jawa Pos
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