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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 3 September 2026 | 00.09 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Gemini dan Cancer./ freepik - Image

Ramalan zodiak Gemini dan Cancer./ freepik

JawaPos.com - Kemungkinan, zodiak gemini merasa cemas akibat beberapa masalah yang terus berlanjut. Gemini mungkin berusaha keras untuk memperbaiki keadaan.

Hari ini, semuanya akan mulai berjalan sesuai harapan gemini. Cukup berikan upaya terbaikmu dan jaga komunikasi yang terbuka dan jujur.

Zodiak cancer merasa sedikit malas dan lalai hari ini. Cancer mungkin ingin menghabiskan hari bersama orang-orang terkasih, karena mereka menjadi sumber kebahagiaan cancer. 

Hari ini tepat untuk merencanakan jalan-jalan bersama keluarga. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya dengan terhubung bersama mereka. Sementara itu, masalah kesehatan cancer akan segera teratasi, jadi jangan khawatir.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 2 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus mendengarkan apa yang coba disampaikan pasangan, karena dia memiliki niat baik untuk gemini. Terkait karir, raih peluang karir yang datang dengan memanfaatkan ketegasan dan metode inovatif dengan baik.

Sementara itu, bantuan dari teman-teman akan membuat gemini berhasil menghilangkan kebiasaan mengonsumsi alkohol. Terkait keuangan, gemini perlu meminta pelunasan pinjaman lebih cepat atau memperoleh pekerjaan baru sesegera mungkin.

Cinta Gemini

Gemini mungkin salah paham dengan pasangan, dan ini dapat mengakibatkan sakit hati. Dengarkan dengan saksama apa yang coba disampaikan pasangan, karena dia memiliki niat baik untuk gemini. 

Editor: Hanny Suwindari
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