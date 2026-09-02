Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 2 September 2026 | 23.44 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius mendambakan beberapa kesenangan hidup yang lebih besar, seperti menghabiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga. 

Sikap dan energi aquarius akan meningkat jika melakukannya. Kegembiraan hari ini akan meninggalkan kenangan yang akan aquarius hargai sepanjang hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 2 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus meluangkan waktu dari kesibukan untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, aquarius akan mendapatkan  jika berdedikasi dan berkomitmen terhadap pekerjaan.

Sementara itu, terapkan pola makan yang benar, berolahraga, dan tidurlah dengan nyenyak agar aquarius merasa segar. Pada sisi keuangan, lakukan pengeluaran untuk hal-hal yang akan memberi manfaat langsung bagi diri sendiri serta keluarga.

Cinta Aquarius

Ini akan menjadi hari yang penuh gairah dan menyenangkan. Aquarius harus meluangkan sedikit waktu dari kehidupan sehari-hari untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Cobalah menikmati waktu yang dimiliki bersama.

Karir Aquarius

Pastikan menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda secara tepat waktu. Dedikasi dan komitmen aquarius akan membuahkan hasil berupa kenaikan gaji. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 2 September 2026 | 23.43 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 2 September 2026 | 23.41 WIB

Pertamax Green 95 Naik Rp 2.550 per Liter per 2 September, Cek Daftar Harga BBM Terbaru Pertamina - Image
Energi

Pertamax Green 95 Naik Rp 2.550 per Liter per 2 September, Cek Daftar Harga BBM Terbaru Pertamina

Rabu, 2 September 2026 | 13.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore