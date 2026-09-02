Ramalan Zodiak Aquarius 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius mendambakan beberapa kesenangan hidup yang lebih besar, seperti menghabiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga.

Sikap dan energi aquarius akan meningkat jika melakukannya. Kegembiraan hari ini akan meninggalkan kenangan yang akan aquarius hargai sepanjang hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 2 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus meluangkan waktu dari kesibukan untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, aquarius akan mendapatkan jika berdedikasi dan berkomitmen terhadap pekerjaan.

Sementara itu, terapkan pola makan yang benar, berolahraga, dan tidurlah dengan nyenyak agar aquarius merasa segar. Pada sisi keuangan, lakukan pengeluaran untuk hal-hal yang akan memberi manfaat langsung bagi diri sendiri serta keluarga.

Cinta Aquarius

Ini akan menjadi hari yang penuh gairah dan menyenangkan. Aquarius harus meluangkan sedikit waktu dari kehidupan sehari-hari untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Cobalah menikmati waktu yang dimiliki bersama.

Karir Aquarius