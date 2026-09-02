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Rabbany Wanadriani
Rabu, 2 September 2026 | 16.52 WIB

Tak Mudah Tersingkir, 5 Shio Ini Punya Bakat Alami untuk Meraih Kesuksesan

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Astrologi Tiongkok selama ini tidak hanya digunakan untuk membaca peruntungan, tetapi juga kerap dikaitkan dengan upaya memahami karakter dan potensi seseorang.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tiongkok, beberapa di antaranya dianggap memiliki karakter yang lebih menonjol. Ambisi, keberanian, kemampuan memimpin, kecerdasan, hingga daya tarik personal disebut menjadi sejumlah keunggulan yang membuat mereka mudah mendapatkan perhatian.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu seseorang menghadapi tantangan sekaligus membuka jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Tidak sedikit pula yang dikaitkan dengan kemampuan memimpin, berinovasi, membangun bisnis, atau menjadi figur yang menginspirasi orang lain.

Tentu saja, penilaian berdasarkan shio merupakan bagian dari astrologi dan tidak bisa menjadi patokan mutlak mengenai kepribadian atau masa depan seseorang. Lingkungan, pengalaman, pendidikan, dan pilihan hidup tetap berperan besar.

Dilansir dari Business Insider, berikut lima shio yang disebut memiliki karakter kuat, bakat menonjol, dan berpotensi menjadi sosok yang dikagumi maupun dijadikan panutan.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal mempunyai keberanian dan rasa percaya diri yang kuat. Kehadirannya cenderung mudah diperhatikan, terutama karena mereka memiliki pembawaan yang tegas dan karismatik.

Mereka tidak terlalu takut mengambil keputusan besar ketika sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Semangat untuk menjadi lebih baik juga membuat Macan sering terdorong untuk menghadapi tantangan daripada menghindarinya.

Kemampuan memimpin menjadi salah satu karakter yang paling menonjol. Selain itu, kreativitas dan daya tarik personal membuat mereka dipercaya mampu menginspirasi orang-orang di sekitarnya.

Tak mengherankan jika shio Macan kerap dikaitkan dengan figur yang mampu berada di posisi penting atau menjadi sosok yang mendapatkan perhatian publik.

2. Shio Ayam

Berbeda dengan Macan yang cenderung tampil berani, kekuatan Shio Ayam lebih banyak terlihat melalui kedisiplinan dan konsistensinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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