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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 2 September 2026 | 05.50 WIB

Berkah Doa Keluarga, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Raih Kesuksesan Besar

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya.

Selain sifat dan usaha pribadi, ada pula kepercayaan bahwa doa serta restu orang tua dapat menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan hidup.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga sehingga memperoleh dukungan moral yang kuat ketika mengejar cita-cita.

Dukungan tersebut diyakini dapat menumbuhkan rasa percaya diri, keteguhan hati, dan semangat untuk menghadapi berbagai tantangan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang meraih kesuksesan dan keberuntungan berkat doa serta restu orang tua.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci mencakup mereka yang lahir pada 1975, 1987, 1999, dan 2011 dengan unsur yang berbeda.

Orang yang berada di bawah shio ini dikenal memiliki pembawaan rendah hati, ramah, serta mudah menjalin hubungan dengan orang lain.

Mereka juga cenderung mengutamakan kepentingan orang di sekitarnya dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keluarga.

Sikap tersebut membuat orang tua merasa bangga sekaligus terdorong untuk memberikan dukungan dalam setiap langkah kehidupannya.

Dalam kepercayaan yang berkembang, dukungan keluarga tersebut menjadi energi positif yang membantu Shio Kelinci tetap kuat ketika menghadapi berbagai persoalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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