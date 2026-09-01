Ramalan September 2026: 12 Zodiak Dapat Pesan Berbeda, Ada yang Pulih, Menata Hidup

JawaPos.com - Memasuki September 2026, setiap zodiak membawa energi dan tantangan yang berbeda.

Ada yang mulai memulihkan diri dari tekanan masa lalu, ada yang perlu menata kembali kehidupan, sementara sebagian lainnya justru diminta lebih berani mendengarkan intuisi dan menentukan arah baru.

Dilansir dari YourTango.com, ramalan tarot satu kartu untuk setiap zodiak di September 2026 menunjukkan bahwa bulan ini memiliki tema besar tentang keseimbangan.

Kartu tarot kolektif yang muncul adalah Justice atau Keadilan, yang berkaitan dengan Libra dan menggambarkan pentingnya menemukan titik tengah antara kebutuhan pribadi dan kepentingan orang lain.

Berikut ramalan tarot untuk masing-masing zodiak sepanjang September 2026.

1. Aries — Sepuluh Pedang Terbalik

September menjadi bulan pemulihan bagi Aries. Setelah melewati berbagai tekanan dan stres di awal tahun, kini perlahan mulai muncul kesempatan untuk mengembalikan kekuatan.

Kartu Sepuluh Pedang terbalik menggambarkan proses penyembuhan yang berlangsung secara bertahap. Aries tidak perlu terburu-buru untuk kembali seperti sediakala karena pemulihan membutuhkan waktu.

Bulan ini juga membuat Aries lebih tertarik mempelajari sesuatu yang mereka sukai.