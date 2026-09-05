Hati-hati! 5 Zodiak Ini Disebut Rentan Hadapi Masalah pada September 2026

ilustrasi zodiak kena sial. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pergantian bulan dapat membawa berbagai kemungkinan bagi setiap orang. Dalam astrologi, September 2026 disebut menghadirkan peluang sekaligus sejumlah tantangan bagi beberapa zodiak.
Ada zodiak yang diprediksi memperoleh kabar menggembirakan, tetapi di sisi lain harus lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan, menjaga hubungan, hingga mengambil keputusan penting.
Karena itu, para astrolog menyarankan beberapa zodiak untuk tidak bertindak secara terburu-buru selama September. Menimbang setiap pilihan dengan matang dinilai dapat membantu menghindari persoalan yang tidak diinginkan.
Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang disarankan meningkatkan kewaspadaan sepanjang September 2026.
Aries disarankan untuk lebih konservatif dalam urusan finansial pada September ini. Keputusan yang berkaitan dengan investasi atau perdagangan saham sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru.
Alih-alih mengejar keuntungan dalam waktu singkat, Aries dianjurkan menunda keputusan finansial besar sampai situasi terasa lebih meyakinkan.
Bulan ini juga dapat menjadi momentum bagi Aries untuk lebih memperhatikan sisi spiritual dan pengembangan diri.
Cancer berpeluang mendapatkan berita positif yang datang dari tempat atau seseorang yang berada cukup jauh. Kabar tersebut bahkan dapat memunculkan semangat baru dan keinginan untuk melakukan perjalanan.
Meski demikian, Cancer tetap perlu memperhatikan kondisi keuangannya. Keinginan membelanjakan uang atau melakukan investasi tanpa perhitungan matang justru berpotensi menimbulkan masalah.
Karena itu, sebaiknya pertimbangkan kembali setiap pengeluaran besar sebelum mengambil keputusan.
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Jawa Pos
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